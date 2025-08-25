Президент Финляндии впервые прокомментировал возмущение по поводу стажировки сына
Финский президент Александр Стубб в понедельник впервые прокомментировал ситуацию вокруг стажировки своего сына Оливера Стубба, в которой заподозрили фаворитизм.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
На просьбу прокомментировать резонанс вокруг стажировки своего сына в престижном Финском институте международных отношений Стубб сказал, что предпочитает не комментировать личную жизнь.
"Мы всегда держали своих детей подальше от внимания общественности и надеемся, что их частная жизнь будет уважаться, по крайней мере в будущем", – сказал финский президент.
Оливер Стубб начал трехмесячную стажировку в Финском институте международных отношений по программе, которая сосредоточена на внешней политике Финляндии, безопасности Северной Европы и НАТО.
Журналисты ранее выяснили, что сын финского президента и другой кандидат получили разные инструкции по подаче заявки на стажировку. Кроме того, все, кого ранее отбирали для стажировки, были на более высоком уровне обучения, чем Стубб, а также имели опыт работы.
