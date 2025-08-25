Президент Финляндии впервые прокомментировал возмущение по поводу стажировки сына

Финский президент Александр Стубб в понедельник впервые прокомментировал ситуацию вокруг стажировки своего сына Оливера Стубба, в которой заподозрили фаворитизм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

На просьбу прокомментировать резонанс вокруг стажировки своего сына в престижном Финском институте международных отношений Стубб сказал, что предпочитает не комментировать личную жизнь.

"Мы всегда держали своих детей подальше от внимания общественности и надеемся, что их частная жизнь будет уважаться, по крайней мере в будущем", – сказал финский президент.

Оливер Стубб начал трехмесячную стажировку в Финском институте международных отношений по программе, которая сосредоточена на внешней политике Финляндии, безопасности Северной Европы и НАТО.

Журналисты ранее выяснили, что сын финского президента и другой кандидат получили разные инструкции по подаче заявки на стажировку. Кроме того, все, кого ранее отбирали для стажировки, были на более высоком уровне обучения, чем Стубб, а также имели опыт работы.

Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб тайком принял участие в соревнованиях по триатлону, используя псевдоним.

