Понад 70% британців невдоволені політикою уряду щодо розселення мігрантів

Більшість громадян Великої Британії розчаровані діями премʼєр-міністра Кіра Стармера щодо розміщення шукачів притулку у готелях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування YouGov на замовлення The Times.

Згідно з опитуванням, 71% британців вважає, що премʼєр погано справляється з питанням розміщення біженців у готелях. Цю думку поділяють зокрема 56% виборців Лейбористської партії Стармера.

На противагу цьому, 22% опитаних задоволені політикою уряду Британії щодо розселення мігрантів у готелях.

Крім того, 37% респондентів заявили, що імміграція та надання притулку є найважливішою проблемою Британії, у порівнянні з 25%, які вважають, що це економіка, і 7%, які вважають, що це охорона здоров'я.

20 серпня здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

Рішення ухвалили на тлі кількох тижнів протестів, які спалахнули після того, як одного з біженців звинуватили у сексуальному насильстві над підлітком.

24 серпня по всій Британії пройшли протести проти розселення шукачів притулку в готелях: у деяких містах вони зіштовхнулися зі своїми опонентами.