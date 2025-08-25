Более 70% британцев недовольны политикой правительства по расселению мигрантов

Большинство граждан Великобритании разочарованы действиями премьер-министра Кира Стармера по размещению просителей убежища в отелях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос YouGov по заказу The Times.

Согласно опросу, 71% британцев считают, что премьер плохо справляется с вопросом размещения беженцев в отелях. Это мнение разделяют, в частности, 56% избирателей Лейбористской партии Стармера.

В противовес этому, 22% опрошенных удовлетворены политикой правительства Великобритании по расселению мигрантов в отелях.

Кроме того, 37% респондентов заявили, что иммиграция и предоставление убежища являются самой важной проблемой Великобритании, по сравнению с 25%, которые считают, что это экономика, и 7%, которые считают, что это здравоохранение.

20 августа способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того, как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.

Решение было принято на фоне нескольких недель протестов, вспыхнувших после того, как одного из беженцев обвинили в сексуальном насилии над подростком.

24 августа по всей Великобритании прошли протесты против расселения просителей убежища в отелях: в некоторых городах они столкнулись со своими оппонентами.