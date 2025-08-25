Во Львове завершает работу украинско-польская экспедиция, которая проводила эксгумации

Совместная украинско-польская экспедиция завершает поисково-эксгумационные работы на территории Львова и перешла к идентификации найденных останков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

По результатам эксгумационных работ на территории бывшего села Збоиска во Львове были обнаружены, по предварительным данным, останки около 40 человек. Сейчас продолжается идентификация останков.

"Дальнейшая работа будет включать сбор останков, проведение ДНК-анализов и официальное подтверждение количества погибших", – добавили в украинском ведомстве.

Также были найдены многочисленные артефакты: пуговицы от военной формы, знаки различия, оружие, шлемы, а также жетоны с номерами – на одном из них сохранилась даже выбитая собственноручно фамилия солдата.

По словам заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Андрея Наджоса, Польша заявила о намерении провести поисково-эксгумационные работы в 13 локациях на территории Украины. Такие работы планируются и в 4 местах на территории Польши.

Ранее в этом году в селе Пужники на Тернопольщине были найдены останки 42 польских граждан, которых перезахоронят в соответствии с христианскими традициями.

Параллельно готовятся работы и на территории Польши: в конце сентября украинская экспедиция начнет поиски в селе Юречкова, недалеко от Перемышля, добавили в Минкульте.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польские власти во главе с Дональдом Туском давили на Киев с требованием отменить мораторий.