У Навроцького кажуть про брак сигналів, які б свідчили про "зміну позиції України" щодо ексгумацій

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич повідомив, що наразі немає жодних серйозних ознак, які б свідчили про зміну позиції України щодо пошуково-ексгумаційних робіт на Волині.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Речник президента заявив, що президент Кароль Навроцький не виключає членства України в НАТО, хоча в нинішній геополітичній ситуації він не бачить можливості вступу країни до Альянсу.

"Одним з питань, яке є надзвичайно важливим, і яке може змінити позицію президента, є вирішення питань щодо жертв Волинської трагедії та проведення пошуково-ексгумаційних робіт на Волині", – вважає Лешкевич.

Він зазначив, що це надзвичайно важливий елемент у політиці пам'яті та польсько-українських відносинах. Він додав, що президент обговорював це з президентом України Володимиром Зеленським 31 липня.

Лешкевич підкреслив, що Польща прагне вирішити проблему видачі системних дозволів на початок пошукових та ексгумаційних робіт в Україні.

"Понад 100 000 жертв геноциду з боку українських націоналістів лежать там, вбиті вкрай жорстоко, і сім'ї жертв очікують, що ці безіменні могили нарешті будуть ексгумовані, що останки будуть підняті, будуть поховані гідно, по-християнськи", – сказав він.

Як він зазначив, "поки що немає жодних серйозних сигналів, які б свідчили про зміну позиції України" щодо згоди на проведення пошуково-ексгумаційних робіт, окрім "індивідуального випадку".

Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос на початку серпня заявляв, що загалом польська сторона передала Україні 13 локацій для проведення ексгумаційних робіт, натомість українська сторона – чотири.

На початку червня у Львові польсько-українська команда почала пошуково-ексгумаційні роботи з метою перепоховання польських військових, загиблих на початку Другої світової війни.

У червні в Мінкульті повідомляли, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на колишній території села Збоїська, що тепер у межах Львова.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський нещодавно розповідав, що невдовзі ексгумаційні роботи мають початися в цій та ще в одній місцевості.