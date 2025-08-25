В Австрії затримали чотирьох підозрюваних у підривах банкоматів

Правоохоронні органи Австрії, Нідерландів та Німеччини спільно з Європолом встановили та затримали чотирьох людей, які, як вважається, відповідальні за вибухи банкоматів в Австрії.

Про це, як пише "Європейська правда", Європол повідомив у понеділок.

Двоє людей, підозрюваних у підриві банкоматів за допомогою твердих вибухових речовин, були затримані в Австрії разом зі ще двома, підозрюваними в наданні їм допомоги.

Крім того, в Німеччині було встановлено особу кількох людей, підозрюваних у пособництві цим злочинам.

Одночасно в усіх трьох країнах було проведено обшуки за дванадцятьма адресами, зокрема в помешканнях підозрюваних у Німеччині та Нідерландах.

Правоохоронні органи вилучили 16,5 тисячі євро готівкою, два вибухові пристрої, автомобіль німецького виробництва, який використовувався для втечі, а також скутер і ще два автомобілі, які використовувалися для логістики.

Наприкінці липня в Австрії повідомили про затримання 14 підозрюваних у серії підривів банкоматів вз початку цього року.

Підриви банкоматів, за якими часто стоять організовані злочинні угруповання, не лише завдають банкам збитків у сотні мільйонів євро, а й призводять до тяжких травм і навіть загибелі сторонніх людей.