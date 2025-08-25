В Австрии задержали четырех подозреваемых в подрывах банкоматов

Правоохранительные органы Австрии, Нидерландов и Германии совместно с Европолом установили и задержали четырех человек, которые, как считается, ответственны за взрывы банкоматов в Австрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Европол сообщил в понедельник.

Двое человек, подозреваемых в подрыве банкоматов с помощью твердых взрывчатых веществ, были задержаны в Австрии вместе с еще двумя, подозреваемыми в оказании им помощи.

Кроме того, в Германии была установлена личность нескольких человек, подозреваемых в пособничестве этим преступлениям.

Одновременно во всех трех странах были проведены обыски по двенадцати адресам, в частности в помещениях подозреваемых в Германии и Нидерландах.

Правоохранительные органы изъяли 16,5 тысячи евро наличными, два взрывных устройства, автомобиль немецкого производства, который использовался для побега, а также скутер и еще два автомобиля, которые использовались для логистики.

В конце июля в Австрии сообщили о задержании 14 подозреваемых в серии взрывов банкоматов с начала этого года.

Взрывы банкоматов, за которыми часто стоят организованные преступные группировки, не только наносят банкам ущерб в сотни миллионов евро, но и приводят к тяжелым травмам и даже гибели посторонних людей.