В Австрии задержали четырех подозреваемых в подрывах банкоматов
Правоохранительные органы Австрии, Нидерландов и Германии совместно с Европолом установили и задержали четырех человек, которые, как считается, ответственны за взрывы банкоматов в Австрии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", Европол сообщил в понедельник.
Двое человек, подозреваемых в подрыве банкоматов с помощью твердых взрывчатых веществ, были задержаны в Австрии вместе с еще двумя, подозреваемыми в оказании им помощи.
Кроме того, в Германии была установлена личность нескольких человек, подозреваемых в пособничестве этим преступлениям.
Одновременно во всех трех странах были проведены обыски по двенадцати адресам, в частности в помещениях подозреваемых в Германии и Нидерландах.
Правоохранительные органы изъяли 16,5 тысячи евро наличными, два взрывных устройства, автомобиль немецкого производства, который использовался для побега, а также скутер и еще два автомобиля, которые использовались для логистики.
В конце июля в Австрии сообщили о задержании 14 подозреваемых в серии взрывов банкоматов с начала этого года.
Взрывы банкоматов, за которыми часто стоят организованные преступные группировки, не только наносят банкам ущерб в сотни миллионов евро, но и приводят к тяжелым травмам и даже гибели посторонних людей.