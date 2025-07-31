В Австрії затримали 14 підозрюваних у серії підривів банкоматів

Після серії підривів банкоматів в Австрії з початку цього року правоохоронці в межах тривалої операції затримали 14 підозрюваних.

Про це в четвер оголосили поліція та прокуратура Відня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.

З початку року в Австрії було зафіксовано 26 крадіжок зі зломом шляхом підриву банкоматів. Збитки постраждалих банків становлять десятки мільйонів євро, а викрадена сума грошей також сягає мільйонів євро.

У межах слідчих дій, які тривали в Австрії та Нідерландах, були затримані 14 людей, більшість із них – нідерландські громадяни іноземного походження.

Також були вилучені понад 50 мобільних телефонів, 30 носіїв інформації, 16 скутерів, 400–500 грамів вибухівки, наркотичні засоби і близько 40 тисяч євро готівкою.

Керівник Федерального кримінального управління поліції Австрії Андреас Гольцер заявив, що слідчі дії триватимуть і надалі, оскільки всього було встановлено 33 підозрюваних.

Підриви банкоматів, за якими часто стоять організовані злочинні угруповання, не лише завдають банкам збитків у сотні мільйонів євро, а й призводять до тяжких травм і навіть загибелі сторонніх людей.

Минулого року в Німеччині повідомляли про діяльність банд із Нідерландів, які грабують банкомати, підриваючи їх.