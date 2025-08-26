Сибіга підтвердив Рубіо та партнерам позицію України щодо гарантій безпеки

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем Марко Рубіо та низкою міжнародних партнерів, у якій, серед іншого, підтвердив українську позицію щодо гарантій безпеки.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що розмова була організована Рубіо. У ній також взяли участь глави МЗС Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Британії та очільниця дипломатії ЄС.

Розмова базувалася на попередніх контактах лідерів держав, візиті президента Володимира Зеленського до Вашингтона та роботі радників з питань національної безпеки.

"Я ще раз підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично зобов'язуючими та ефективними. Вони повинні бути багатовимірними, включаючи військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні", – зауважив міністр.

За його словами, усі учасники розмови переконані, що українська армія є основою будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є пріоритетом.

"Я підтвердив, що Україна готова до наступних кроків на шляху до миру. Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних локаціях. Ми готові покласти край вбивствам і дати шанс дипломатії", – додав Сибіга.

Міністр наголосив: якщо Росія продовжуватиме відхиляти значущі, конструктивні кроки на шляху до миру, вона повинна зіткнутися з наслідками: жорстким посиленням санкцій та зміцненням потенціалу України.

Зазначимо, напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

