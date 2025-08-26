Сибига подтвердил Рубио и партнерам позицию Украины по гарантиям безопасности

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем Марко Рубио и рядом международных партнеров, в котором, среди прочего, подтвердил украинскую позицию по гарантиям безопасности.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что разговор был организован Рубио. В нем также приняли участие главы МИД Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании и глава дипломатии ЕС.

Беседа была основана на предыдущих контактах лидеров государств, визите президента Владимира Зеленского в Вашингтон и работе советников по вопросам национальной безопасности.

"Я еще раз подтвердил позицию Украины, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязывающими и эффективными. Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни", – отметил министр.

По его словам, все участники разговора убеждены, что украинская армия является основой любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является приоритетом.

"Я подтвердил, что Украина готова к следующим шагам на пути к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических локациях. Мы готовы положить конец убийствам и дать шанс дипломатии", – добавил Сибига.

Министр подчеркнул: если Россия будет продолжать отклонять значимые, конструктивные шаги на пути к миру, она должна столкнуться с последствиями: жестким усилением санкций и укреплением потенциала Украины.

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.

