Трамп заявив, що неприязнь Путіна до Зеленського гальмує зустріч

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що неприязнь очільника Кремля Владіміра Путіна до президента Володимира Зеленського затримує зустріч між двома лідерами.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у понеділок, 25 серпня, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що Путін "не любить" Зеленського.

"Він його не любить. У мене є люди, яких я не люблю, я не люблю з ними зустрічатися", – сказав він.

Трампа запитали, чи розмовляв він з Путіним після минулого понеділка, коли він зателефонував йому після зустрічі з європейськими лідерами, щоб запропонувати саміт із Зеленським.

"Кожна моя розмова з ним – це хороша розмова. А потім, на жаль, бомба скидається на Київ чи кудись ще, і тоді я дуже злюся", – сказав Трамп.

Проте Трамп висловив оптимізм, щодо закінчення війни. Він сказав, що також розмовляв з Путіним про інші питання, зокрема про контроль над ядерною зброєю.

"Ми хотіли б денуклеаризувати. Це занадто велика сила, і ми також говорили про це. Це частина проблеми, але ми маємо закінчити війну", – додав Трамп.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.

Президент США очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

А перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця вважає, що США мають посилити тиск на Росію в разі, якщо вона найближчим часом не погодиться на саміт з Україною.