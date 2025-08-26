Трамп хочет в ближайшее время переименовать Пентагон в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп в понедельник намекнул, что его администрация в ближайшие дни, вероятно, изменит название Министерства обороны на Министерство войны.

Об этом Трамп сказал в понедельник журналистам, его цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что чиновники "вероятно", примерно через неделю вернут Пентагону более агрессивное название, которое тот имел ранее.

И Трамп, и министр обороны Пит Хегсет, который пообещал восстановить "боевой дух" ведомства, неоднократно выражали сожаление по поводу изменения названия, которое произошло после Второй мировой войны.

"Когда мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну, оно называлось Министерством войны. И для меня это действительно то, чем оно является", – сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Южной Кореи.

Министерство войны существовало с 1789 года до 1947 года, при президентстве Гарри Трумэна ведомство получило название Министерство обороны.

Трамп в последние недели намекал на возможность возвращения прежнего названия, назвав Хегсета своим "министром войны" на саммите НАТО в июне и указав, что политическая корректность заставила изменить название.

"Если вы посмотрите на старое здание рядом с Белым домом, то увидите, где раньше был кабинет министра войны. Потом мы стали политически корректными и назвали его министерством обороны", – сказал американский лидер.

Президент намекнул, что переименование не за горами. Но этот шаг, вероятно, потребует одобрения Конгресса, поскольку ведомство было создано в соответствии с законом, принятым несколько десятилетий назад.

Накануне Трамп предположил, что "когда-нибудь" проведет еще одну встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Также Трамп считает, что неприязнь главы Кремля Владимира Путина к президенту Владимиру Зеленскому задерживает встречу между двумя лидерами.