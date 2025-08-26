Глава МЗС Німеччини сумнівається, що Путін хоче справедливого миру

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що дії РФ ставлять під сумнів прагнення російського лідера Владіміра Путіна досягти справедливого миру в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у понеділок, 25 серпня, під час зустрічі зі своїм хорватським колегою Горданом Грличем-Радманом у Загребі, його цитує DW.

Вадефуль закликав Путіна якнайшвидше провести двосторонні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, погрожуючи Москві новими санкціями.

"Якщо президент Путін гадає собі, що може тягнути час, то тут він прорахувався", – заявив Вадефуль.

За словами міністра, на Росію необхідно і надалі тиснути, тож саме тому Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти РФ.

Глава МЗС Німеччини наполягає, що тепер справа за Путіним – він має довести, що справді готовий працювати над досягненням справедливого миру у війні, що триває в Україні.

"Після всього, що ми побачили, щодо цього є серйозні сумніви", – зазначив він, додавши, що Київ уже зробив крок назустріч, погодившись на мирні переговори без жодних додаткових попередніх умов.

Водночас Вадефуль наголосив: "Очевидно одне: жодні переговори не вестимуться за спиною українців. Це – наша спільна європейська обіцянка".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц днями заявив, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ в Україні все ще зіштовхуються зі значними труднощами.

Більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер не може суттєво вплинути на президента США в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.