Глава МИД Германии сомневается, что Путин хочет справедливого мира

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что действия РФ ставят под сомнение стремление российского лидера Владимира Путина достичь справедливого мира в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в понедельник, 25 августа, во время встречи со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Загребе, его цитирует DW.

Вадефуль призвал Путина как можно скорее провести двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, угрожая Москве новыми санкциями.

"Если президент Путин думает, что может тянуть время, то здесь он просчитался", – заявил Вадефуль.

По словам министра, на Россию необходимо и дальше давить, поэтому Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против РФ.

Глава МИД Германии настаивает, что теперь дело за Путиным – он должен доказать, что действительно готов работать над достижением справедливого мира в продолжающейся войне в Украине.

"После всего, что мы увидели, в этом есть серьезные сомнения", – отметил он, добавив, что Киев уже сделал шаг навстречу, согласившись на мирные переговоры без каких-либо дополнительных предварительных условий.

В то же время Вадефуль подчеркнул: "Очевидно одно: никакие переговоры не будут вестись за спиной украинцев. Это – наше общее европейское обещание".

Канцлер Германии Фридрих Мерц на днях заявил, что дипломатические усилия по прекращению войны РФ в Украине все еще сталкиваются со значительными трудностями.

Большинство граждан Германии считают, что их канцлер не может существенно повлиять на президента США в вопросах, связанных с войной в Украине.