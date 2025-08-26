Проект Навроцкого, ограничивающий помощь украинцам, подан в Сейм Польши

Новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого, ограничивающий помощь украинцам, предусматривает доступ к услугам и здравоохранению только для тех граждан, которые работают и платят взносы в Польше.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в понедельник глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий, его цитирует RMF FM.

По словам Богуцкого, президентский проект по помощи гражданам Украины уже подан в Сейм.

Как он сказал, президентский проект предусматривает, в частности, доступ к услугам и здравоохранению только для лиц, которые работают и платят взносы в Польше.

"Не может быть ситуации, когда поляки находятся в худшем положении, чем граждане Украины. До сих пор так было, и это правительство продолжало это предлагать", – сказал Богуцкий на телеканале Telewizja Republika.

Он подчеркнул, что президент Навроцкий открыт для новых предложений.

Он также призвал спикера Сейма Шимона Головню не направлять на общественное обсуждение как проект по украинцам, так и проект по замораживанию цен на энергоносители, чтобы они могли быть быстро одобрены.

Он пообещал, что письменно обратится с такой просьбой к спикеру.

Богуцкий также заявил, что нынешнее правительство имело полтора года, чтобы принять "хорошие решения", адаптированные к потребностям современности, так, "чтобы они были справедливыми прежде всего для поляков, но также справедливыми для всех украинцев, которые честно вошли в польскую социально-экономическую систему".

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий заветировал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

Также он анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.

В Киеве предупредили Польшу о намерениях "реагировать", если Сейм запретит красно-черную символику.