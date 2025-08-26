Польский солдат получил ранения, сдерживая агрессивных мигрантов на границе с Беларусью

Польский солдат был ранен в результате инцидента с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Командование отметило, что военный получил травму левой руки в селе Черемха Подляшского воеводства.

Опасная ситуация произошла около 20:00. Солдат пытался предотвратить незаконную попытку пересечения границы агрессивными мигрантами.

"Во время применения средств принуждения он получил травму левой руки", – говорится в сообщении Оперативного командования.

Военнослужащий был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Его состояние стабильное.

Дело расследует военная жандармерия.

Накануне в Польше предупредили, что миграционное давление на границе с Беларусью снова усиливается.

7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. Впоследствии его продлили до 4 октября.

В польском правительстве объясняли, что проверки необходимы для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов из России и Беларуси.