Іран та європейці проведуть 26 серпня переговори у Женеві

Представники трьох країн мають намір провести у вівторок, 26 серпня, переговори з іранськими колегами напередодні дедлайну щодо повторного запровадження санкцій ООН через ядерну програму Тегерана.

Про це пише AP із посиланням на слова речника іранського Міністерства закордонних справ, передає "Європейська правда".

Представники Великої Британії, Франції та Німеччини мають намір провести у швейцарській Женеві у вівторок, 26 серпня, переговори з іранськими колегами.

Ці переговори є продовженням попередньої зустрічі європейців та Ірану, що відбулася 25 липня в Стамбулі.

Занепокоєння європейців іранською програмою, яка до війни Ірану з Ізраїлем у червні вже збагачувала уран майже до рівня, придатного для створення зброї, тільки зросло після того, як Тегеран припинив будь-яку співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Це ще більше позбавило міжнародну спільноту можливості контролювати іранську ядерну програму, а також відстежувати статус запасів урану.

Іран давно наполягає, що його програма є мирною, хоча він залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран на такому високому рівні (60%).

У листі від 8 серпня три європейські країни попередили Іран, що застосують механізм "snapback", якщо Тегеран не досягне "задовільного вирішення" ядерних питань.

Дедлайн спливає 31 серпня, що залишає Ірану мало часу для потенційного досягнення домовленостей з європейцями, які з роками дедалі більше скептично ставляться до Тегерана через безрезультатні переговори щодо його ядерної програми.