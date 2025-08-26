Иран и европейцы проведут 26 августа переговоры в Женеве

Представители трех стран намерены провести во вторник, 26 августа, переговоры с иранскими коллегами накануне дедлайна по повторному введению санкций ООН из-за ядерной программы Тегерана.

Об этом пишет AP со ссылкой на слова представителя иранского Министерства иностранных дел, передает "Европейская правда".

Представители Великобритании, Франции и Германии намерены провести в швейцарской Женеве во вторник, 26 августа, переговоры с иранскими коллегами.

Эти переговоры являются продолжением предыдущей встречи европейцев и Ирана, состоявшейся 25 июля в Стамбуле.

Беспокойство европейцев иранской программой, которая до войны Ирана с Израилем в июне уже обогащала уран почти до уровня, пригодного для создания оружия, только возросло после того, как Тегеран прекратил любое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Это еще больше лишило международное сообщество возможности контролировать иранскую ядерную программу, а также отслеживать статус запасов урана.

Иран давно настаивает, что его программа является мирной, хотя он остается единственной страной без ядерного оружия, которая обогащает уран на таком высоком уровне (60%).

В письме от 8 августа три европейские страны предупредили Иран, что применят механизм "snapback", если Тегеран не достигнет "удовлетворительного решения" ядерных вопросов.

Дедлайн истекает 31 августа, что оставляет Ирану мало времени для потенциального достижения договоренностей с европейцами, которые с годами все более скептически относятся к Тегерану из-за безрезультатных переговоров по его ядерной программе.