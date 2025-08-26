СМИ: Германия возобновит въезд для афганцев после юридического и дипломатического давления

Германия планирует прекратить запрет на въезд уязвимых граждан Афганистана, которых она обязалась принять, после усиления правового давления внутри страны и депортации пакистанскими властями.

Об этом сообщила во вторник, 26 августа, газета Welt со ссылкой на собеседников в правительстве, пишет "Европейская правда".

Около 2 тысяч афганцев, которым было разрешено переселиться в Германию в рамках программы для лиц, считающихся находящимися под угрозой под властью талибов, на несколько месяцев застряли в соседнем Пакистане после того, как Берлин заморозил эту программу, пообещав ограничить миграцию.

Правозащитные группы и десятки пострадавших афганцев обжаловали это решение в суде, и некоторые из них выиграли дела, что усилило давление на Берлин.

Ситуация еще больше обострилась, поскольку Пакистан намерен депортировать зарегистрированных афганских беженцев до 1 сентября, включая тех, кто участвует в программе переселения Германии.

По словам собеседников газеты, пострадавшие семьи уже проинформированы о возобновлении программы, и первые афганские семьи должны прибыть в ближайшие дни.

По данным газеты, правительство планирует переселить афганцев тайно регулярными коммерческими рейсами с пересадкой в Дубае или Стамбуле перед прибытием в Германию, а точное количество лиц, которым сейчас разрешен выезд, остается неизвестным.

Отмечается, что Министерство иностранных дел страны подтвердило лишь возобновление процедур проверки и отправку сотрудников в Пакистан для продолжения рассмотрения дел.

18 июля из Германии совершили первый при новом правительстве депортационный рейс с гражданами Афганистана, получившими судебные приговоры за проблемы с законом.

Впервые со времен прихода "Талибана" к власти Германия депортировала на родину преступников-граждан Афганистана в августе 2024 года.