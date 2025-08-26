Німеччина та Канада розширять співпрацю щодо критично важливих мінералів

Німеччина та Канада пообіцяли розширити співпрацю у забезпеченні ланцюгів постачання критично важливих мінералів.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Канади Марк Карні обговорили цю ініціативу, до якої входить спільне фінансування нових проєктів і яка ґрунтується на попередніх зобов'язаннях між двома союзниками, під час переговорів у вівторок, 26 серпня, у Берліні.

"Занадто довго величезні запаси нікелю, кобальту та інших критично важливих мінералів Канади залишалися недорозвиненими, що дозволило Росії та Китаю домінувати на світовому ринку", – сказав Карні.

Він наголосив, що Канада готова бути надійним постачальником для союзників, особливо для Німеччини як "найбільшої економіки Європи та найбільшого торговельного партнера Канади в Європейському Союзі".

У спільній декларації про наміри викладено "взаємне прагнення до інновацій, інвестицій та співпраці на основі правил торгівлі", а Німеччина і Канада "допоможуть залучити приватний капітал для фінансування нових проєктів і створення стійких ланцюгів постачання".

Зазначимо, 24 серпня Карні відвідав Україну. Тоді міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з Канадою про спільне виробництво оборонної продукції.

Також Канада того дня оголосила про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

Карні під час промови в Києві заявив, що Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.