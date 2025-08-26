Германия и Канада расширят сотрудничество по критически важным минералам

Германия и Канада пообещали расширить сотрудничество в обеспечении цепей поставок критически важных минералов.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили эту инициативу, в которую входит совместное финансирование новых проектов и основывается на предыдущих обязательствах между двумя союзниками, во время переговоров во вторник, 26 августа, в Берлине.

"Слишком долго огромные запасы никеля, кобальта и других критически важных минералов Канады оставались недоразвитыми, что позволило России и Китаю доминировать на мировом рынке", – сказал Карни.

Он подчеркнул, что Канада готова быть надежным поставщиком для союзников, особенно для Германии как "крупнейшей экономики Европы и крупнейшего торгового партнера Канады в Европейском Союзе".

В совместной декларации о намерениях изложено "взаимное стремление к инновациям, инвестициям и сотрудничеству на основе правил торговли", а Германия и Канада "помогут привлечь частный капитал для финансирования новых проектов и создания устойчивых цепей поставок".

Отметим, 24 августа Карни посетил Украину. Тогда министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с Канадой о совместном производстве оборонной продукции.

Также Канада в тот день объявила о том, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины стоимостью 500 миллионов долларов, которые будут поставляться из Соединенных Штатов, в рамках новой инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).

Карни во время речи в Киеве заявил, что Канада уже в сентябре передаст Украине вооружение на сумму более чем $1 млрд.