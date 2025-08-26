Німеччина наразі не планує визнавати Палестинську державу

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що його країна не буде приєднуватися до ініціативи щодо визнання Палестинської держави.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

На відміну від інших країн, таких як Франція, Німеччина поки що не буде визнавати Палестинську державу – це ще раз підтвердив канцлер країни під час пресконференції із з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

"Ми не приєднаємося до цієї ініціативи. Наразі ми не вважаємо, що умови для визнання держави в будь-якому вигляді виконані", – наголосив Мерц.

Як відомо, 24 липня французький президент Емманюель Макрон оголосив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН.

Вашингтон, для якого Ізраїль – одна із головних країн-союзників, відреагував очікувано різко. Держсекретар США Марко Рубіо назвав план французького лідера "безвідповідальним", а президент Дональд Трамп – "таким, що не має жодної ваги".

Попри різку критику з боку США, Франція отримала помітну підтримку. До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.

У передостанній день липня міністри закордонних справ 15 країн ЄС підписали спільну декларацію із закликом визнати Палестину у вересні на Генасамблеї ООН.

