Германия пока не планирует признавать Палестинское государство

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что его страна не будет присоединяться к инициативе по признанию Палестинского государства.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

В отличие от других стран, таких как Франция, Германия пока не будет признавать Палестинское государство – это еще раз подтвердил канцлер страны во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Мы не присоединимся к этой инициативе. Сейчас мы не считаем, что условия для признания государства в любом виде выполнены", – подчеркнул Мерц.

Как известно, 24 июля французский президент Эмманюэль Макрон объявил, что Париж признает Палестину в сентябре на Генассамблее ООН.

Вашингтон, для которого Израиль – одна из главных стран-союзников, отреагировал ожидаемо резко. Госсекретарь США Марко Рубио назвал план французского лидера "безответственным", а президент Дональд Трамп – "не имеющим никакого веса".

Несмотря на резкую критику со стороны США, Франция получила заметную поддержку. В круг сторонников признания Палестинского государства вошли несколько европейских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые совместным заявлением призвали международное сообщество последовать этому шагу.

В предпоследний день июля министры иностранных дел 15 стран ЕС подписали совместную декларацию с призывом признать Палестину в сентябре на Генассамблее ООН.

