Мерц звинуватив Путіна у "тактиці затягування"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив очільника Кремля Владіміра Путіна у "тактиці затягування".

Його слова цитує Tagesschau, передає "Європейська правда".

Мерц звинуватив Путіна в застосуванні "стратегії затягування" щодо пошуку мирного вирішення ситуації в Україні.

"Путін вважає правильним ставити умови для зустрічі між ним і президентом України Володимиром Зеленським, які є абсолютно неприйнятними з точки зору України та її західних партнерів", – заявив Мерц.

Він нагадав, що президент США Дональд Трамп і Путін домовилися минулого тижня про проведення зустрічі між лідером Кремля і президентом України.

За словами Мерца, вони спільно висловили сподівання, що ця зустріч відбудеться "протягом двох тижнів".

Напередодні Трамп заявив, що вважає, що неприязнь очільника Кремля до Зеленського затримує зустріч між двома лідерами.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Путін зустрінеться з Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.