Мерц обвинил Путина в "тактике затягивания"

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Кремля Владимира Путина в "тактике затягивания".

Его слова цитирует Tagesschau, передает "Европейская правда".

Мерц обвинил Путина в применении "стратегии затягивания" по поиску мирного решения ситуации в Украине.

"Путин считает правильным ставить условия для встречи между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые являются абсолютно неприемлемыми с точки зрения Украины и ее западных партнеров", – заявил Мерц.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп и Путин договорились на прошлой неделе о проведении встречи между лидером Кремля и президентом Украины.

По словам Мерца, они совместно выразили надежду, что эта встреча состоится "в течение двух недель".

Накануне Трамп заявил, что считает, что неприязнь главы Кремля к Зеленскому задерживает встречу между двумя лидерами.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин встретится с Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов нет.