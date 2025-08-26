Парламент Косово после более 50 попыток смог избрать спикера
Парламент Косово во вторник после более 50 попыток избрал спикером Димала Башу, положив таким образом конец многомесячному политическому кризису, который парализовал процесс принятия решений и мешал формированию нового правительства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Димал Баша является представителем Движения "Самоопределение" нынешнего главы правительства Альбина Курти – это крупнейшая партия косовского парламента.
За Башу отдали свои голоса 73 депутата в 120-местной палате, этому предшествовали месяцы неудачных попыток утвердить других кандидатов.
Законодатели обратились к его кандидатуре как к компромиссному варианту, способному заручиться поддержкой конкурирующих блоков и депутатов от меньшинств, что позволило выйти из тупика, который углубил политические разногласия и оставил страну без дееспособного парламента.
Голосование за спикера теперь открывает Курти путь к формированию правительства, хотя ему еще предстоит обеспечить необходимое большинство.
