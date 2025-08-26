У Литві повідомили про "мінування" Офісу президента і ще низки установ

У Литві у вівторок, 26 серпня, Офіс президента і ще низка установ отримали повідомлення про "замінування".

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Як розповів представник Головного комісаріату поліції Вільнюського повіту Томас Браженас, в електронному листі повідомлялося, що будівля президентського офісу замінована.

"Був введений план "Щит" – нічого підозрілого виявлено не було", – додав він.

Через хвилину після надходження повідомлення в Офіс президента аналогічний лист отримало і Міністерство економіки та інновацій. Це повідомлення також виявилося неправдивим.

Аналогічні повідомлення отримали також один з Вільнюських судів і розташована неподалік Литовська академія музики і театру.

Нагадаємо, у липні литовські правоохоронці ідентифікували та затримали молодого чоловіка, який неправдиво повідомив про замінування будівлі парламенту і вимагав викуп.

Також на початку липня через повідомлення про бомбу евакуювали парламент Косова.