У Литві затримали "мінувальника" Сейму, що вимагав 1 млн євро

Литовські правоохоронці ідентифікували та затримали молодого чоловіка, який неправдиво повідомив про замінування будівлі парламенту і вимагав викуп.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Після 8 години вечора у вівторок будівлю Сейму обшукували фахівці мінно-вибухової служби після того, як надійшов дзвінок про нібито замінування парламенту. Анонімний "мінер" вимагав викуп у розмірі 1 млн євро.

Після години пошуків нічого небезпечного не виявили.

Поліція досить швидко встановила особу та затримала того, хто телефонував про фальшиву загрозу. "Мінер" виявився чоловіком 1994 року народження. За фактом події ведуть досудове розслідування.

Невдовзі перед тим, як надійшов дзвінок про "замінування", перед парламентом проходив пікет з питаннями щодо бізнесу прем’єра Гінтаутаса Палуцкаса та дій керівної коаліції.

Також на початку липня через повідомлення про бомбу евакуювали парламент Косова.

У Сербії наприкінці червня анонімний дзвінок про фальшиве замінування призвів до зупинки руху всіх пасажирських поїздів.