Парламент Косова евакуювали через повідомлення про бомбу

Напередодні відновлення роботи установчої сесії Асамблеї Косова в суботу служби безпеки евакуювали депутатів та працівників з будівлі через повідомлення про мінування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Поліція Косова розпорядилась евакуювати людей з будівлі парламенту після повідомлення про нібито закладену там бомбу. Деталей загрози там не коментували.

"Нам дали вказівку вийти, бо існує можлива загроза. Ми не знаємо, що відбувається, і нас попросили вийти", – сказав представник опозиційної Демократичної партії Косова Абелард Тахірі.

Заступник секретаря Асамблеї Арбен Лоші заявив, що сесія розпочнеться в суботу ввечері.

Установча сесія Асамблеї Косова збиралась уже понад 40 разів, але депутати досі не можуть призначити спікера та його заступників, аби завершити її і розблокувати роботу.

Минулого тижня Конституційний суд Косова зобов'язав депутатів сформувати Асамблею протягом 30 днів, але рішення поки що не вплинуло на ситуацію, бо різні партії тлумачать його по-різному.

Президентка Косова має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори, але поки утримується від такого кроку, побоюючись ще більшої політичної кризи.

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