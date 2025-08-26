В Литве сообщили о "заминировании" Офиса президента и еще ряда учреждений

В Литве во вторник, 26 августа, Офис президента и еще ряд учреждений получили сообщение о "заминировании".

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Как рассказал представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Томас Браженас, в электронном письме сообщалось, что здание президентского офиса заминировано.

"Был введен план "Щит" – ничего подозрительного обнаружено не было", – добавил он.

Через минуту после поступления сообщения в Офис президента аналогичное письмо получило и Министерство экономики и инноваций. Это сообщение также оказалось ложным.

Аналогичные сообщения получили также один из Вильнюсских судов и расположенная неподалеку Литовская академия музыки и театра.

Напомним, в июле литовские правоохранители идентифицировали и задержали молодого человека, который ложно сообщил о заминировании здания парламента и требовал выкуп.

Также в начале июля из-за сообщения о бомбе эвакуировали парламент Косово.