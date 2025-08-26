Єврокомісарка Кос обговорила з віцепрем’єром Качкою вступ України до ЄС та реформи

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 26 серпня провела відеозустріч з віцепрем’єром України з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою про вступ України до ЄС та необхідні для цього реформи.

Про це на брифінгу в Брюсселі 26 серпня повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає кореспондентка "Європейської правди".

Качка та Кос провели розмову про перебіг європейської інтеграції України.

"Відеозустріч із віцепрем’єр-міністром має на меті підбити підсумки процесу вступу України, включаючи порядок денний реформ, а також наступні кроки щодо приєднання", – заявив Ламмерт.

Він додав, що наразі рішення щодо наступних кроків у процесі вступу України до ЄС – має прийняти Рада ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", минулого тижня Качка також провів розмови з очільниками МЗС пʼяти країн Євросоюзу, аби скоординувати позиції перед вересневою зустріччю Ради ЄС, присвяченою розширенню.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Віцепрем'єр-міністр раніше заявляв, що ідея розділення України та Молдови в процесі вступу до Європейського Союзу зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна Україні, Молдові і самому ЄС.