Качка поговорив з європейськими колегами перед зустріччю Ради ЄС щодо розширення

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів розмови з очільниками МЗС пʼяти країн Євросоюзу, аби скоординувати позиції перед зустріччю Ради ЄС, присвяченою розширенню.

Про це повідомили в Офісі віцепремʼєра у вівторок, пише "Європейська правда".

Качка, як зазначається, протягом 18-19 серпня провів низку онлайн-зустрічей з очільниками зовнішньополітичних відомств Іспанії, Фінляндії, Португалії, Греції та Австрії.

"Основний фокус дискусій – координація позицій напередодні неформальної зустрічі міністрів у європейських справах Євросоюзу за участі країн розширення, що відбудеться у Копенгагені, Данія, на початку вересня 2025 року. Ключове питання цього заходу – різні аспекти розширення ЄС", – ідеться в повідомленні.

Віцепремʼєр розповів європейським колегам про очікування щодо якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера "Основи" і наголосив на важливості паралельного процесу вступу України і Молдови.

Також він розповів про прогрес у реформах, повʼязаних із євроінтеграцією, та обговорив "поточну безпекову ситуацію в Україні й зусилля, спрямовані на досягнення сталого та справедливого миру".

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що ідея розділення України та Молдови в процесі вступу до Європейського Союзу зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна Україні, Молдові і самому ЄС.

Президент Володимир Зеленський також вважає, що можливе розділення України та Молдови у рамках переговорного процесу для вступу до Євросоюзу буде "дуже поганим" кроком.