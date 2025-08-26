Еврокомиссар Кос обсудила с вице-премьером Качкой вступление Украины в ЕС и реформы

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 26 августа провела видеовстречу с вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой о вступлении Украины в ЕС и необходимых для этого реформах.

Об этом на брифинге в Брюсселе 26 августа сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает корреспондент "Европейской правды".

Качка и Кос провели разговор о ходе европейской интеграции Украины.

"Видеовстреча с вице-премьер-министром имеет целью подвести итоги процесса вступления Украины, включая повестку дня реформ, а также следующие шаги по присоединению", – заявил Ламмерт.

Он добавил, что сейчас решение о следующих шагах в процессе вступления Украины в ЕС – должен принять Совет ЕС.

На прошлой неделе Качка также провел беседы с главами МИД пяти стран Евросоюза, чтобы скоординировать позиции перед сентябрьской встречей Совета ЕС, посвященной расширению.

СМИ сообщали, что ЕС вновь рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой –

без осуществления такого шага в отношении Украины.Вице-премьер-министр ранее заявлял, что идея разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в Европейский Союз разрушит силу евроинтеграции, которая нужна Украине, Молдове и самому ЕС.