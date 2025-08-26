У ЄС нагадали, що відкриття кластерів для України потребує одноголосного рішення

У Європейській комісії нагадали, що рішення про відкриття першого кластера у перемовинах про вступ до ЄС мають прийняти всі 27 держав-членів, але Україна має продовжувати реформи, незалежно від цього процесу.

Про це у вівторок, 26 серпня, заявила журналістам головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".

Єврокомісія заохочує Україну продовжувати реформи, незалежно від того, коли буде відкритий перший перемовний кластер в процесі вступу до ЄС.

"Відкриття кластерів вимагає одностайності всіх держав-членів. І саме тому ми продовжуємо працювати з Україною, заохочуючи їх робити реформи, які вони здійснювали, незалежно від відкриття кластерів, тому що ця робота окупиться", – наголосила Піньо.

Вона додала, що Єврокомісія працює з усіма державами-членами, "щоб упевнитися, що швидше раніше, ніж пізніше, ми зможемо перейти також до формального відкриття кластерів".

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 26 серпня провела відеозустріч з віцепрем’єром України з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою про вступ України до ЄС та необхідні для цього реформи.

Минулого тижня Качка також провів розмови з очільниками МЗС пʼяти країн Євросоюзу, аби скоординувати позиції перед вересневою зустріччю Ради ЄС, присвяченою розширенню.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Віцепрем'єр раніше заявляв, що ідея розділення України та Молдови в процесі вступу до Європейського Союзу зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна Україні, Молдові і самому ЄС.