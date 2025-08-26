В ЕС напомнили, что открытие кластеров для Украины требует единогласного решения

В Европейской комиссии напомнили, что решение об открытии первого кластера в переговорах о вступлении в ЕС должны принять все 27 государств-членов, но Украина должна продолжать реформы, вне зависимости от этого процесса.

Об этом во вторник, 26 августа, заявила журналистам главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает корреспондент "Европейской правды".

Еврокомиссия поощряет Украину продолжать реформы, независимо от того, когда будет открыт первый переговорный кластер в процессе вступления в ЕС.

"Открытие кластеров требует единодушия всех государств-членов. И именно поэтому мы продолжаем работать с Украиной, поощряя их делать реформы, которые они осуществляли, независимо от открытия кластеров, потому что эта работа окупится", – подчеркнула Пиньо.

Она добавила, что Еврокомиссия работает со всеми государствами-членами, "чтобы удостовериться, что скорее раньше, чем позже, мы сможем перейти также к формальному открытию кластеров".

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 26 августа провела видеовстречу с вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой о вступлении Украины в ЕС и необходимых для этого реформах.

На прошлой неделе Качка также провел разговоры с главами МИД пяти стран Евросоюза, чтобы скоординировать позиции перед сентябрьской встречей Совета ЕС, посвященной расширению.

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Вице-премьер ранее заявлял, что идея разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в Европейский Союз разрушит силу евроинтеграции, которая нужна Украине, Молдове и самому ЕС.