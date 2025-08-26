Фіцо каже, що не розуміє атак на нафтопровід "Дружба"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре розкритикував атаки на нафтопровід "Дружба", заявивши, що не розуміє їхній сенс.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву словацького прем’єра наводить Denník N.

Через атаки на нафтопровід Словаччина разом з Угорщиною поскаржилися Єврокомісії, оскільки через удари країни не отримували російську нафту.

"Ми не розуміємо атаки на нафтову інфраструктуру, які суттєво зачіпають Словацьку Республіку", – сказав Фіцо.

Своєю чергою прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що слова українського президента Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" "матимуть довготривалі наслідки".

24 серпня Зеленський підтвердив версію "Європейської правди" про зв'язок між ударами по нафтопроводу "Дружба", що забезпечує постачання нафти в Угорщину, та українсько-угорського діалогу, де головним питанням є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу України в ЄС.

Атаки на "Дружбу" навіть стали предметом заочної перепалки глав МЗС України та Угорщини.

Читайте також: Енергетична "дуель" з Орбаном: наскільки потужні аргументи мають Україна та Угорщина.