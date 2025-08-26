Фицо говорит, что не понимает атак на нефтепровод "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз раскритиковал атаки на нефтепровод "Дружба", заявив, что не понимает их смысл.

Как сообщает "Европейская правда", заявление словацкого премьера приводит Denník N.

Из-за атак на нефтепровод Словакия вместе с Венгрией пожаловались Еврокомиссии, поскольку из-за ударов страны не получали российскую нефть.

"Мы не понимаем атаки на нефтяную инфраструктуру, которые существенно затрагивают Словацкую Республику", – сказал Фицо.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" "будут иметь долговременные последствия".

24 августа Зеленский подтвердил версию "Европейской правды" о связи между ударами по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающему поставки нефти в Венгрию, и украинско-венгерским диалогом, где главным вопросом является вето Орбана на решения в рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС.

Атаки на "Дружбу" даже стали предметом заочной перепалки глав МИД Украины и Венгрии.

