В Германии осудили подростка, причастного к попытке теракта на концерте Тейлор Свифт

Апелляционный суд в Берлине во вторник признал 16-летнего сирийского подростка виновным в причастности к попытке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене в августе 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Сирийский подросток, которого судили в Берлине, был сообщником 20-летнего парня, который, по данным полиции, планировал теракты на концерте Свифт – в частности присылал инструкции для изготовления самодельных бомб и дал контакт члена "Исламского государства".

Суд над 16-летним подростком проходил в закрытом режиме. В суде заявили, что парень признался в содеянном.

Сирийца в итоге приговорили к полутора годам условного лишения свободы за подготовку серьезного акта насилия, угрожающего государству, и поддержку террористического акта за рубежом. Решение суда не является окончательным.

Напомним, в августе 2024 года в Вене отменили три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт из-за опасений терактов – после того как в связи с ними задержали двух человек.

Один из задержанных, ныне 20-летний парень, по данным полиции, планировал теракты в районе Вены.

Он сначала признался, что планировал взрыв, но позже отказался от своих показаний. Против него в Австрии продолжается расследование. Австрийские следователи говорят, что им не известно о других подозреваемых сообщниках.