У швейцарській Лозанні – заворушення після смерті підлітка, що тікав від поліції

Смерть 17-річного хлопця, якого переслідувала поліція, у місті Лозанна на заході Швейцарії спровокувала заворушення, які відбулись два вечори поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

17-річний швейцарець втікав від поліції на скутері, заявленому як викрадений, але врізався в стіну і помер від отриманих травм.

Це була третя смерть за менш ніж три місяці в Лозанні під час поліцейського втручання.

У прокуратурі кантону Во, адміністративним центром якого є Лозанна, заявили, що на момент аварії між поліцейськими та скутером була "значна відстань".

Попри це, в неділю ввечері, за твердженням поліції Лозанни, "близько 100 молодиків у балаклавах" підпалили кілька контейнерів і пошкодили автобус.

Заворушення продовжились і наступного вечора, коли 150-200 людей встановили дорожні блокпости, використовуючи сміттєві контейнери, і підпалили їх.

Швейцарські поліцейські застосували 54 гранати зі сльозогінним газом і заарештували сімох людей.

Раніше іспанська поліція заарештувала вісьмох людей після трьох ночей зіткнень між ультраправими угрупованнями та мігрантами в місті Торре-Пачеко.

У травні, нагадаємо, в одному з районів Гааги у Нідерландах вивели на вулиці спеціальний підрозділ поліції через заворушення, влаштовані молоддю.