В Іспанії затримали вісьмох людей після заворушень між ультраправими та мігрантами

Іспанська поліція заарештувала вісьмох людей після трьох ночей зіткнень між ультраправими угрупованнями та мігрантами в місті Торре-Пачеко.

Про це пише Reuters із посиланням на місцеву владу, пише "Європейська правда".

У неділю ввечері, 13 липня, в Торре-Пачеко кілька десятків молодих людей з ультраправих угруповань, деякі з них в каптурах, кидали скляні пляшки та інші предмети в поліцію.

Внаслідок цього правоохоронці застосували гумові кулі, щоб придушити заворушення.

Причиною заворушень став напад невідомих осіб на літнього чоловіка минулого тижня, внаслідок якого він отримав поранення і зараз перебуває на лікуванні вдома.

Влада заявила, що двоє заарештованих були причетні до цього нападу, хоча головного винуватця ще розшукують. Шестеро інших – п'ятеро іспанців і один вихідець з Північної Африки – були заарештовані за напад, порушення громадського порядку, злочини на ґрунті ненависті або пошкодження майна.

За даними місцевої влади, майже третина населення Торре-Пачеко – іноземці.

У околицях міста, розташованого в регіоні Мурсія, також проживає велика кількість мігрантів, які працюють робітниками в сільському господарстві, що є однією з основ регіональної економіки.

На початку липня британські законодавці заборонили групу Palestine Action відповідно до антитерористичного законодавства після того, як деякі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.

Після цього в країні відбулися протести на підтримку Palestine Action у Лондоні. Зокрема, під час тієї, яка відбулася 5 липня, правоохоронці затримали понад 20 людей.

А 12 липня британська поліція заарештувала десятки прихильників пропалестинської групи.