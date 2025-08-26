В швейцарской Лозанне – беспорядки после смерти подростка, который бежал от полиции

Смерть 17-летнего парня, которого преследовала полиция, в городе Лозанна на западе Швейцарии спровоцировала беспорядки, которые происходили два вечера подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

17-летний швейцарец убегал от полиции на скутере, заявленном как угнанный, но врезался в стену и скончался от полученных травм.

Это была третья смерть за менее чем три месяца в Лозанне во время полицейского вмешательства.

В прокуратуре кантона Во, административным центром которого является Лозанна, заявили, что на момент аварии между полицейскими и скутером было "значительное расстояние".

Несмотря на это, в воскресенье вечером, по утверждению полиции Лозанны, "около 100 молодых людей в балаклавах" подожгли несколько контейнеров и повредили автобус.

Беспорядки продолжились и на следующий вечер, когда 150-200 человек установили дорожные блокпосты, используя мусорные контейнеры, и подожгли их.

Швейцарские полицейские применили 54 гранаты со слезоточивым газом и арестовали семерых человек.

Ранее испанская полиция арестовала восемь человек после трех ночей столкновений между ультраправыми группировками и мигрантами в городе Торре-Пачеко.

В мае, напомним, в одном из районов Гааги в Нидерландах вывели на улицы специальное подразделение полиции из-за беспорядков, устроенных молодежью.