Зеленський анонсував контакти з країнами, які можуть прийняти переговори Україна-РФ

Українська сторона на тижні контактуватиме з країнами, які можуть бути майданчиками для переговорів з Росією.

Про це у своєму зверненні заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, президент анонсував контакти з Туреччиною та країнами Перської затоки.

"Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами", – зазначив він.

Зеленський запевнив, що з українського боку "все буде максимально готове, щоб війну закінчити".

"Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від Сполучених Штатів Америки, – щоб тиснути на Росію. Потрібні нові кроки, новий тиск: санкції, тарифи – усе це має бути на столі", – додав він.

Наразі ж, за його словами, Росія "дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин".

"Це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами – справжнім тиском. Робимо й наші кроки, які можуть вплинути", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні американський президент Дональд Трамп заявив, що вважає, що неприязнь очільника Кремля до президента Володимира Зеленського затримує зустріч між двома лідерами.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Путін зустрінеться з Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.