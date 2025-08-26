НАТО піднімав винищувачі над Балтійським морем через російський літак-розвідник

Два німецькі винищувачі Eurofighter у вівторок піднялись у повітря для супроводу російського літака-розвідника Іл-20М над Балтійським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

НАТО попередив Німеччину про наближення російського розвідувального літака над Балтійським морем.

У відповідь два німецькі винищувачі Eurofighter піднялися з авіабази Росток-Лааге, щоб ідентифікувати російський літак Іл-20М.

За словами представника Військово-повітряних сил Німеччини, літак летів без увімкненого транспондера і залишався в міжнародному повітряному просторі.

Це був десятий випадок з початку року, коли німецькі винищувачі супроводили російський літак над Балтійським морем.

Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала напруженою через спроби шпигунства і підозри в диверсіях.