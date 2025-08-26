НАТО поднимал истребители над Балтийским морем из-за российского самолета-разведчика

Два немецких истребителя Eurofighter во вторник поднялись в воздух для сопровождения российского самолета-разведчика Ил-20М над Балтийским морем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

НАТО предупредило Германию о приближении российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

В ответ два немецких истребителя Eurofighter поднялись с авиабазы Росток-Лааге, чтобы идентифицировать российский самолет Ил-20М.

По словам представителя Военно-воздушных сил Германии, самолет летел без включенного транспондера и оставался в международном воздушном пространстве.

Это был десятый случай с начала года, когда немецкие истребители сопроводили российский самолет над Балтийским морем.

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала напряженной из-за попыток шпионажа и подозрений в диверсиях.