НАТО поднимал истребители над Балтийским морем из-за российского самолета-разведчика
Два немецких истребителя Eurofighter во вторник поднялись в воздух для сопровождения российского самолета-разведчика Ил-20М над Балтийским морем.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.
НАТО предупредило Германию о приближении российского разведывательного самолета над Балтийским морем.
В ответ два немецких истребителя Eurofighter поднялись с авиабазы Росток-Лааге, чтобы идентифицировать российский самолет Ил-20М.
По словам представителя Военно-воздушных сил Германии, самолет летел без включенного транспондера и оставался в международном воздушном пространстве.
Это был десятый случай с начала года, когда немецкие истребители сопроводили российский самолет над Балтийским морем.
Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала напряженной из-за попыток шпионажа и подозрений в диверсиях.