Уиткофф верит в возможность закончить войну до конца года или раньше
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф верит в возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше.
Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".
Уиткофф отвечал на вопрос о том, должна ли Украина отдавать свои территории, которые еще остаются под ее контролем, России в рамках потенциального мирного урегулирования.
Он сказал, что, по мнению президента Дональда Трампа, единственные, кто может принять решение об этом, – украинцы, и что это решение "сложнее, чем просто отдать землю".
"Они (украинцы) должны понимать, какие есть гарантии безопасности, и они имеют право это понимать. Они должны убедиться, что это никогда не повторится", – сказал Уиткофф.
Он добавил, что "мы должны решить все эти вопросы", и в связи с этим допустил возможность такого решения до конца года или даже раньше.
"Наши технические команды работают над этим, и мы надеемся, что до конца этого года, а может, и значительно раньше, мы сможем найти составляющие для достижения мирного соглашения", – сказал Уиткофф.
Также Уиткофф анонсировал на этой неделе встречу в Нью-Йорке с украинской делегацией.
Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.