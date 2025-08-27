Уиткофф верит в возможность закончить войну до конца года или раньше

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф верит в возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Уиткофф отвечал на вопрос о том, должна ли Украина отдавать свои территории, которые еще остаются под ее контролем, России в рамках потенциального мирного урегулирования.

Он сказал, что, по мнению президента Дональда Трампа, единственные, кто может принять решение об этом, – украинцы, и что это решение "сложнее, чем просто отдать землю".

"Они (украинцы) должны понимать, какие есть гарантии безопасности, и они имеют право это понимать. Они должны убедиться, что это никогда не повторится", – сказал Уиткофф.

Он добавил, что "мы должны решить все эти вопросы", и в связи с этим допустил возможность такого решения до конца года или даже раньше.

"Наши технические команды работают над этим, и мы надеемся, что до конца этого года, а может, и значительно раньше, мы сможем найти составляющие для достижения мирного соглашения", – сказал Уиткофф.

Также Уиткофф анонсировал на этой неделе встречу в Нью-Йорке с украинской делегацией.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.