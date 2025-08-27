Україна розробила новий Митний кодекс для інтеграції з ЄС, його передадуть в Брюссель

У вівторок, 26 серпня, Кабінет міністрів підтримав проєкт нового Митного кодексу, розроблений на основі митного законодавства ЄС за підтримки експертів з Євросоюзу.

Про це повідомила Державна митна служба України, пише "Європейська правда".

Тепер Урядовому офісу з євроінтеграції доручили направити текст проєкту Європейській комісії для оцінки.

Зі свого боку Мінфін повинен створити робочу групу з представників громадськості для обговорення проєкту. А за результатами оцінки Європейської комісії текст проєкту буде доопрацьовано спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС.

У відомстві підкреслили, що гармонізація митного законодавства є одним із важливих кроків на шляху до членства України в Європейському Союзі.

У підсумку очікується синхронізація митних процедур з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС, знижуючи витрати для бізнесу. Компанії зможуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно буде враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.

