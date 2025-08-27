Украина разработала новый Таможенный кодекс для интеграции с ЕС, его передадут в Брюссель

Во вторник, 26 августа, Кабинет министров поддержал проект нового Таможенного кодекса, разработанный на основе таможенного законодательства ЕС при поддержке экспертов из Евросоюза.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Теперь Правительственному офису по евроинтеграции поручили направить текст проекта Европейской комиссии для оценки.

Со своей стороны Минфин должен создать рабочую группу из представителей общественности для обсуждения проекта. А по результатам оценки Европейской комиссии текст проекта будет доработан совместно с Гостаможслужбой, рабочей группой и при поддержке экспертов проектов технической поддержки ЕС.

В ведомстве подчеркнули, что гармонизация таможенного законодательства – один из важных шагов на пути к членству Украины в Европейском Союзе.

В итоге ожидается синхронизация таможенных процедур с процедурами, введенными в ЕС, что значительно упростит и ускорит торговлю со странами-членами ЕС, снижая затраты для бизнеса. Компании смогут оптимизировать свои производственные и логистические цепи, поскольку им не нужно будет учитывать различные подходы в применении таможенных процедур.

Читайте подробно в статье: Прогресс со многими оговорками: как таможенная сфера адаптируется к требованиям ЕС.

Читайте также о том, что будет означать для Украины отказ ЕС от "военных льгот" в торговле.