ЗМІ: у Німеччині вимагають швидкого рішення щодо франко-німецького винищувача

У Німеччині вважають, що уряд країни має швидко вирішити, чи продовжувати розробку франко-німецького винищувача FCAS, чи залишити проєкт.

Про це заявив Reuters напередодні переговорів на високому рівні член комітету з питань оборони німецького парламенту Крістоф Шмід, пише "Європейська правда".

Берлін звинувачує французьку промисловість у блокуванні наступного етапу розробки програми FCAS, вимагаючи виключного керівництва проєктом.

За даними співрозмовників агентства у сфері оборони, ці розбіжності можуть поставити під загрозу запуск другої фази, а саме розробку льотних демонстраторів, яка спочатку була запланована на кінець цього року.

Ця тема буде обговорюватися під час переговорів між президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та їхніми міністрами на узбережжі Середземного моря у четвер і п'ятницю, 27-28 серпня.

"Якщо ми не приймемо рішення в Тулоні про перехід до етапу 2, все стане все більш і більш складним. Чим довше відкладається рішення, тим більш нереалістичним стає впровадження FCAS", – заявив у середу Крістоф Шмід, член комітету з питань оборони німецького парламенту.

Проєкт, вартість якого оцінюється в понад 100 мільярдів євро, передбачає участь французьких компаній Dassault Aviation, Airbus та Indra. Протягом багатьох років він страждав від внутрішніх суперечок щодо розподілу робіт та прав інтелектуальної власності і неодноразово відкладався.

Шмід навів приклад Eurofighter, який став спільною історією успіху Німеччини, Великої Британії та Італії без участі Франції.

"Для Німеччини та Франції не буде катастрофою розійтися зараз, якщо це відповідає національним або європейським інтересам", – сказав він, лобіюючи замовлення додаткових 60 літаків Eurofighter до 2029 року для заміни застарілого парку літаків Tornado.

Він зазначив, що таке рішення може стати основою для розгляду альтернативних варіантів разом з представниками галузі щодо типу винищувачів, які можна розробити до середини 2030-х років.

"Це дає нам можливість крок за кроком просуватися вперед на шляху до розробки винищувача покоління 5+. Результатом може бути подальша розробка Eurofighter, національного продукту, участь у GCAP або співпраця з абсолютно іншим партнером, таким як Швеція", – додав він.

Як відомо, у 2022 році досягли домовленості про початок наступного етапу розробки FCAS – найбільшого в Європі оборонного проєкту з орієнтовною вартістю понад 100 млрд євро.

Як писали раніше, Німеччина категорично проти вимоги про 80% частки робіт французької компанії у проєкті. Конфлікт вийшов у публічну площину минулого місяця на Паризькому авіасалоні, де глава Airbus Defense and Space Міхаель Шоельхорн висловив жаль щодо того, що французька сторона намагається переглянути ретельно розроблені умови співпраці між партнерами з проєкту FCAS.

На тому ж заході генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп'є знову заявив про свої претензії на роль лідера, натякнувши, що французька компанія може діяти самостійно, якщо партнери не дійдуть згоди.