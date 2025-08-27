СМИ: в Германии требуют быстрого решения по франко-германскому истребителю

В Германии считают, что правительство страны должно быстро решить, продолжать ли разработку франко-германского истребителя FCAS или оставить проект.

Об этом заявил Reuters накануне переговоров на высоком уровне член комитета по вопросам обороны немецкого парламента, пишет "Европейская правда".

Берлин обвиняет французскую промышленность в блокировании следующего этапа разработки программы FCAS, требуя исключительного руководства проектом.

По данным собеседников агентства в сфере обороны, эти разногласия могут поставить под угрозу запуск второй фазы, а именно разработку летных демонстраторов, которая изначально была запланирована на конец этого года.

Эта тема будет обсуждаться во время переговоров между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и их министрами на побережье Средиземного моря в четверг и пятницу, 27-28 августа.

"Если мы не примем решение в Тулоне о переходе ко второму этапу, все станет все более и более сложным. Чем дольше откладывается решение, тем более нереалистичным становится внедрение FCAS", – заявил в среду Кристоф Шмид, член комитета по вопросам обороны немецкого парламента.

Проект, стоимость которого оценивается в более чем 100 млрд евро, предусматривает участие французских компаний Dassault Aviation, Airbus и Indra. В течение многих лет он страдал от внутренних споров о распределении работ и прав интеллектуальной собственности и неоднократно откладывался.

Шмид привел пример Eurofighter, который стал общей историей успеха Германии, Великобритании и Италии без участия Франции.

"Для Германии и Франции не будет катастрофой разойтись сейчас, если это отвечает национальным или европейским интересам", – сказал он, лоббируя заказ дополнительных 60 самолетов Eurofighter до 2029 года для замены устаревшего парка самолетов Tornado.

Он отметил, что такое решение может стать основой для рассмотрения альтернативных вариантов вместе с представителями отрасли относительно типа истребителей, которые можно разработать к середине 2030-х годов.

"Это дает нам возможность шаг за шагом продвигаться вперед на пути к разработке истребителя поколения 5+. Результатом может быть дальнейшая разработка Eurofighter, национального продукта, участие в GCAP или сотрудничество с совершенно другим партнером, таким как Швеция", – добавил он.

Как известно, в 2022 году была достигнута договоренность о начале следующего этапа разработки FCAS – крупнейшего в Европе оборонного проекта с ориентировочной стоимостью более 100 млрд евро.

Как писали ранее, Германия категорически против требования о 80% доли французской компании в работах. Конфликт вышел в публичную плоскость в прошлом месяце на Парижском авиасалоне, где глава Airbus Defense and Space Михаэль Шоэльхорн выразил сожаление по поводу того, что французская сторона пытается пересмотреть тщательно разработанные условия сотрудничества между партнерами по проекту FCAS.

На том же мероприятии генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье вновь заявил о своих претензиях на роль лидера, намекнув, что французская компания может действовать самостоятельно, если партнеры не придут к согласию.