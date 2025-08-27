Укр Рус Eng

Посол Трампа при НАТО проінспектував кордон Литви з Білоруссю

Новини — Середа, 27 серпня 2025, 11:54 — Христина Бондарєва

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив, що цього тижня відвідав литовсько-білоруський кордон та переконався у важливості цього регіону.

Про це йдеться у повідомленні американського посла при НАТО в соцмережі Х у середу, пише "Європейська правда".

В акаунті посла були опубліковані фото з візиту Вітакера на литовсько-білоруський кордон без зазначення конкретного місця та дати відвідин.

"Цього тижня на кордоні між Литвою та Білоруссю я на власні очі побачив, чому цей регіон є таким важливим: Литва розташована між Росією та Білоруссю і приймає війська США та НАТО. Разом ми стримуємо агресію та захищаємо мир", – зазначив Вітакер.

Нагадаємо, у серпні Литва закрила частину авіапростору на кордоні з Білоруссю через російсько-білоруські навчання "Запад".

Також Литва вирішила посилити охорону кордонів перед спільними навчаннями Росії та Білорусі.

