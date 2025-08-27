Посол Трампа при НАТО проінспектував кордон Литви з Білоруссю

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив, що цього тижня відвідав литовсько-білоруський кордон та переконався у важливості цього регіону.

Про це йдеться у повідомленні американського посла при НАТО в соцмережі Х у середу, пише "Європейська правда".

В акаунті посла були опубліковані фото з візиту Вітакера на литовсько-білоруський кордон без зазначення конкретного місця та дати відвідин.

"Цього тижня на кордоні між Литвою та Білоруссю я на власні очі побачив, чому цей регіон є таким важливим: Литва розташована між Росією та Білоруссю і приймає війська США та НАТО. Разом ми стримуємо агресію та захищаємо мир", – зазначив Вітакер.

This week, at the Lithuania-Belarus border, I saw firsthand why this region is vital: 🇱🇹 Lithuania stands between Russia and Belarus, hosting U.S. & NATO troops. Together, we deter aggression and safeguard peace.#WeAreNATO #PeaceThroughStrength pic.twitter.com/uTus1F8Uik – U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) August 27, 2025

Нагадаємо, у серпні Литва закрила частину авіапростору на кордоні з Білоруссю через російсько-білоруські навчання "Запад".

Також Литва вирішила посилити охорону кордонів перед спільними навчаннями Росії та Білорусі.